Como, Suwarso prima del Feyenoord: "Emozionato sì, ma anche curioso"

Il Como torna a giocare in Champions League dopo l'esordio da sogno nella competizione, contro il Lipsia. Alle 18.45 la sfida contro il Feyenoord, valida per la seconda giornata della League Phase. Il presidente sportivo del club, Mirwan Suwarso, ha parlato ai microfoni de La Provincia prima del match.

Queste le sue parole: "Emozionato per la sfida di stasera? È un'emozione, ma sono anche curioso di vedere la nostra squadra in questa partita. Prima italiana a vincere due gare in Champions? Speriamo (ride, n.d.r.). Per me tutte le partite sono uguali, per noi è solo un'altra partita".

Sono intanto uscite le formazioni ufficiali del match che inizierà alle 18.45, Fabregas ha scelto Sanchez in porta e Nico Paz come riferimento offensivo, al posto di Douvikas. Alle spalle del fantasista argentino ci sono Diao, Baturina e Kaiki in posizione avanzata.

Le formazioni ufficiali di Feyenoord-Como

Feyenoord (4-3-3): Ernst; Read, Juste, Marmol, Javi Lopez; Zechiel, Vanhoutte, Targhalline; Moussa, Ferri, Valente. Allenatore: Giovanni van Bronckhorst.

Como (4-2-3-1): Sanchez; Smolcic, Chalobah, Ramon, Valle; Milla, Perrone; Diao, Baturina, Kaiki; Nico Paz. Allenatore: Cesc Fabregas.