Alex Scott può lasciare il Bournemouth già a gennaio ma il prezzo taglia fuori le italiane

Oltre a dover far fronte ad un inizio di stagione parecchio complicato che ha relegato la squadra al diciottesimo posto della Premier League con tre pareggi e tre sconfitte in queste prime sei gare, il Bournemouth adesso potrebbe anche perdere uno dei suoi migliori giocatori in rosa: Alex Scott.

Scott può salutare ma il Bournemouth spara altissimo

Seppur in un primo momento la dirigenza delle Cherries avesse alzato il muro di fronte agli interessi delle possibili pretendenti, dopo l'incontro con gli agenti del classe 2003 la posizione del club si sarebbe ammorbidita, tanto che Scott potrebbe già salutare a gennaio in caso di offerta importante. Dall'Inghilterra si parla di un forte interesse da parte di Chelsea e Liverpool, mentre noi vi avevamo raccontato come anche il Milan si fosse messo in lista per il giocatore (QUI la nostra news). Tuttavia, per lasciar partire Alex Scott il Bournemouth vorrebbe un'offerta non inferiore ai 100 milioni di sterline: una richiesta altissima che molto probabilmente taglierebbe fuori i rossoneri dalla corsa al giocatore.

Rose scaccia le voci in conferenza

Nel frattempo, a scacciare le voci di mercato attorno a Scott, ci ha pensato il tecnico Marco Rose, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro lo Sturm Graz. "Io e il club siamo concentrati sulla partita di domani e non commentiamo le indiscrezioni che emergono subito dopo la chiusura del mercato. Speriamo di riaverlo a disposizione tra un paio di giorni o settimane e continuiamo a puntare su Alex Scott. È molto motivato, e questo è evidente a tutti fin dalle prime partite", le parole dell'allenatore del Bournemouth.