Como, Fabregas: "Il calcio italiano sta cambiando, ora nessuno può dire che sia noioso"

Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato a Sky dopo il successo per 1-0 contro il Venezia.

Tante note positive: la cosa più importante?

"Oggi era una partita difficile: il Venezia contro Lazio, Napoli e Inter ha creato 5/6 occasioni nette, mentre oggi hanno calciato per la prima volta al 94'. Mi è piaciuta molto la squadra, saper gestire partite pericolosissime come questa. Partita con un valore enorme, vincere nel calcio oggi è difficilissimo e abbiamo trovato una soluzione per farlo".

Come sta Chalobah?

"Abbiamo ritrovato Liberali e vedremo se potremo ritrovare Chalobah. Per gli altri infortunati dovremo aspettare un po' di più".

Ha visto il derby?

"Ovviamente l'ho visto, come amante del calcio. Mi è piaciuta molto la partita, ho visto un grande Milan e un'Inter che nel primo tempo poteva fare il 2-2. Non sto pensando all'Inter ancora, prima dobbiamo giocare una partita importante in cui dovremo spendere tanto. Dovremo recuperare bene per andare a Lens mercoledì, gestire bene e poi affrontare domenica la squadra più forte d'Italia. Stiamo vincendo, ma siamo in pochi".

Il calcio italiano sta cambiando?

"Sta cambiando, questa regola si vede. Oggi 1-0 e con la Roma 0-0, ma tante opportunità. Vedo un calcio molto più attivo, energetico e dinamico, adesso nessuno può dire che il calcio italiano è noioso. Mi piace molto, speriamo che ci sia continuità e che possa diventare un'altra volta il calcio più forte tornando ad essere la Serie A di quando ero piccolo".