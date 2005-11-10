Lazio, tra poco la conferenza stampa di Gennaro Gattuso

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Lazio, tra poco la conferenza stampa di Gennaro GattusoLive TMW
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Lorenzo Beccarisi
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Oggi alle 17:05Serie A
autore Lorenzo Beccarisi
01.11.2026 17:05Serie A
La Lazio di Gennaro Gattuso trova la nona vittoria nelle prime dieci giornate battendo 2-1 il Cagliari grazie alle reti di Gustav Isaksen e Andrea Pinamonti
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17.05 - La Lazio ottiene la nona vittoria nelle prime dieci giornate battendo 2-1 il Cagliari di Fabio Pisacane. Decidono le reti di Isaksen e Pinamonti dopo il vantaggio iniziale per i sardi firmato da N'Zola, che regalano ai biancocelesti il primato solitario in classifica sedici anni dopo l'ultima volta. Tra pochi minuti il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso interverrà dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.
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