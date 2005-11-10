Milan, Musah: "Le opportunità del mister e lai fiducia in se stessi, aiutano a fare molta strada"

Il centrocampista del Milan Yunus Musah ha parlato ai microfoni di CBS Sports Golazo dopo il successo nel derby contro l'Inter: "Avere quella fiducia in me stesso che ovviamente sono in grado di farlo - evidenzia Milannews.it - questo mi aiuta sicuramente ad andare avanti. E ovviamente anche l'arrivo del mister in estate e il fatto che mi abbia detto che farò parte stabilmente dei piani.

Per un giocatore è una cosa fantastica quando l'allenatore ti parla sempre, cercando di darti opportunità. È una cosa enorme. Quindi un po' l'equilibrio tra le due cose, le opportunità del mister e anche un po' di fiducia in se stessi, aiuta davvero a fare molta strada".