Torino, Abate "Nel primo tempo avevamo l'inerzia della gara, male nella ripresa"

A margine della sfida dello stirpe parlerà per il Torino il tecnico Ignazio Abate. Tra qualche minuto le sue parole in conferenza stampa. Diretta testuale a cura di TMW.

17.10 a breve l'inizio della conferenza.

17.48. Inizia la conferenza

Mister oggi Torino in difficoltà. Peggior partita dopo la sosta?

"Non sono d'accordo, ho visto un buon toro nel primo tempo dove abbiamo messo in difficoltà il Frosinone. Nella ripresa sono d'accordo che non abbiamo fatto bene, siamo andati di inerzia senza equiliquio e il Frosinone è bravissimo nelle transizioni"

E' un passo indietro nello spirito?

"Non si tratta di condizione fisica altrimente si cercano alibi. Avevamo davanti una squadra forte. Abbiamo fatto un buon primo tempo, nella ripresa invece non siamo stati bravi. Ho provato a cambiare la gara con i cambi. Dal punto di vista dello spirito e dell'animo non posso dire nulla alla squadra. Se con questo Frosinone accetti le transizioni possono far male a chiunque"

Mister prestazione dettata dal Frosinone?

"Nel primo tempo non ricordo grandi occasioni del Frosinone, era una match equilibrato ma riusciamo sempre ad uscire in palleggio. Il Frosinone è forte a sfondare da una parte, è forte nei cambi gioco. L'abbiamo preparata bene ma dopo il gol abbiamo visto una gara diversa. In quel momento siamo andati troppo dietro l'inerzia della gara per provare a recuperarla, dovevamo aspettare 10-15 minuti riequilibrarci e poi ripartire"

Soddisfatto del lavoro sulle fasce?

"Nel primo tempo abbiamo sempre provato a stare alti. Comuzzo e Belghali per me hanno fatto bene. Poi nella ripresa avevamo delle lacune ma lo spirito è stato quello giusto. Dobbiamo avere più ordine e dobbiamo essere più compatti"

Come mai Casadei e Fitz Jim non hanno giocato?

"Sinceramente non avrei mai tolto gli ammoniti ma la gara stava prendendo una brutta pieda. Ho lasciato Vlasic per 90 minuti perhcè può sempre inventare la giocata di conseguenza non è entrato Casadei"

Un passo indietro questa gara?

"Potevamo fare qualche scelta diversa in alcune situazioni ma per me è stata una prestazione positiva, andiamo avanti. Ora finiamo questo ciclo di gare col Lecce col massimo del veleno ma ci vuole equilibrio nei giudizi"

17.58 terminata la conferenza di Abate