Como, Fabregas: "Vittoria dal valore incredibile, proseguiamo con questa mentalità"

L'analisi di Cesc Fabregas ai microfoni di DAZN dopo il successo del Como contro il Venezia: "Non c'è niente di facile nel campo, oggi abbiamo visto che c'è un valore incredibile in questa vittoria. Abbiamo giocato tante partite fuori casa, do tanto valore a quello che abbiamo fatto e non è banale. E' molto difficile vincere nel calcio, lo vedo tutte le settimane e oggi era una partita fondamentale. Il Venezia ha fatto un tiro in porta, non abbiamo lasciato niente e i ragazzi non sono abituati a questo tipo di partite una dopo l'altra. Non ci alleniamo praticamente, ma dobbiamo proseguire con questa mentalità".

Con tanti esterni fuori cambia la gestione della partita?

"Ci sono milioni e milioni di allenatori, tifosi, direttori e penso che tutti possiamo dire che quando giochiamo contro i blocchi bassi sono fondamentali gli esterni da uno contro uno. In questo momento non li abbiamo, non parlo mai con i giocatori che manca uno o manca l'altro. L'interpretazione del calciatore diventa fondamentale. Non dobbiamo trovare alibi, ma una soluzione in più. Però mi piacerebbe avere molte più soluzioni".

Cosa le da più gusto del suo gruppo?

"La mentalità e il coraggio di giocare sempre la partita. Oggi Nico era stanchissimo, Da Cunha arriva da un percorso dove ha giocato tutte le partite. Provano a fare sempre quello che vogliamo, proviamo sempre a giocare come vogliamo. Noi sappiamo chi siamo, vogliamo diventare una squadra migliore ogni settimana".