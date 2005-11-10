Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio si stacca da Inter e Roma, Frosinone sesto
Paolo Lora Lamia
Arrivano risposte importanti dalle due partite di Serie A con inizio alle ore 15.00. Dopo la prima caduta stagionale dell'Inter, la Lazio ne approfitta e conquista il primo posto in solitaria. Battuto il Cagliari con il punteggio di 2-1, decisive le reti di Isaksen e Pinamonti dopo il vantaggio sardo a firma di Nzola. Se la squadra di Sarri sogna, altrettanto fa il Frosinone: grazie al 2-0 ai danni del Torino, con primo centro stagionale di Ghedjemis, ciociari sono in sesta posizione.
La classifica
1. Lazio – 28 punti (10 partite giocate)
2. Inter – 25 punti (10)
3. Roma – 24 punti (10)
4. Como – 23 punti (10)
5. Milan – 21 punti (10)
6. Frosinone – 20 punti (10)
7. Napoli – 14 punti (9)
8. Bologna – 14 punti (10)
9. Juventus – 14 punti (9)
10. Cagliari – 14 punti (10)
11. Torino – 13 punti (10)
12. Atalanta – 11 punti (9)
13. Genoa – 10 punti (9)
14. Lecce – 9 punti (9)
15. Sassuolo – 8 punti (9)
16. Monza – 7 punti (10)
17. Fiorentina – 5 punti (9)
18. Parma – 5 punti (9)
19. Udinese – 5 punti (10)
20. Venezia – 3 punti (10)