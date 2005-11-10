Athletic, Terzic come Fabregas sull'arbitraggio nel derby: "Siamo stati favoriti"

Se in Italia tengono banco le parole del tecnico del Como Cesc Fabregas a proposito del rigore negato al Venezia nell’ultima giornata di campionato, con lo spagnolo che ha ammesso che la squadra è stata fortunata in quel caso, dalla Spagna arrivano dichiarazioni simili da parte di un altro allenatore come Edin Terzic, attualmente alla guida dell’Athletic Club di Bilbao.

Le parole di Terzic dopo il derby basco

L’Athletic nell’ultimo turno ha infatti vinto il derby basco contro la Real Sociedad per 2-1 domenica sera, una sfida che ha scatenato accese polemiche per un controverso rigore concesso a Nico Williams atterrato appena fuori area da Jon Aramburu. Un contatto leggero che nonostante le proteste veementi dei giocatori della Real l’arbitro Alejandro Hernandez Hernandez ha deciso fosse dentro l’area decretando dunque il calcio di rigore poi trasformato da Alex Berenguer nel gol vittoria.

“Fin dal primo giorno, fin dalla nostra prima partita, non ho mai parlato delle decisioni arbitrali, ma oggi credo che la mia squadra sia stata favorita. - ha spiegato Terzic nel post gara – Se però guardiamo alla stagione nel complesso però dico che abbiamo subito decisioni peggiori da parte degli arbitri”.

Le parole di Fabregas dopo il Venezia

Parole che ricordano da vicino quelle di Fabregas dopo l’1-0 del Como sul Venezia: “"A me è sembrato rigore netto quando l'ho visto, però prima di venire qua mi sono informato se fosse rigore o no: non lo dico io, a me hanno detto che non è rigore perché Luis non muove il braccio e prova a mettere il braccio fuori. A me sembrava rigore, siamo stati fortunati, ma la gente che capisce più di me, la gente professionista, ha detto che non era rigore.