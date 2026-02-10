Como, Fabregas richiama Pisati: la scalata lampo del 16enne scippato al Milan

Ci sono diverse critiche attorno al Como e alla presenza di pochi volti italiani in rosa, con Vigorito e Goldaniga unici superstiti. Cerri è stato ceduto al Cesena, Dossena è tornato al Cagliari - lì dove era già presente Mazzitelli a titolo temporaneo -, in estate Gabrielloni (in prestito alla Juve Stabia) e Cutrone (ora al Monza con obbligo di riscatto condizionato) hanno salutato. Il 19enne Rispoli, sul quale il club crede molto, "parcheggiato" momentaneamente al Catanzaro mentre Fumagalli si trova in B, alla Reggiana.

Ma c'è un ragazzo di 16 anni che invece sta guadagnando posizioni all'interno della rosa del Como dei "grandi". Si tratta di Samuele Pisati, sfilato dal club di Suwarso al vivaio del Milan: dopo dieci anni di crescita e sviluppo al Vismara, infatti, la seconda punta italiana e classe 2009 ha scelto di recidere il cordone ombelicale e affrontare una nuova emozionante sfida.

I momenti in rossonero, in particolare della scorsa stagione, sono tuttavia da sottolineare. Da sotto età, infatti, ha brillato con l'Under 17 e mostrato doti innate in zona gol. Così come l'occhio dell'assist-man, fondamentale per diventare un protagonista della squadra a tutto tondo. Però in estate Pisati ha sentito il bisogno di un percorso più preciso e di prospettiva, e il Como è caduto a fagiolo. Il club lombardo, infatti, ha enorme fiducia nelle sue potenzialità e Cesc Fabregas è dello stesso parere.

La prima chiamata ufficiale per l'attaccante 16enne è arrivata per gli ottavi di Coppa Italia contro la Fiorentina, ma Pisati sarà presente anche al Maradona questa sera nel match da dentro-fuori con il Napoli che deciderà chi approderà in semifinale contro l'Inter. Un altro attestato di stima che, forse, potrebbe riservare l'esordio tra i professionisti per il baby di casa.