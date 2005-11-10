Ora il Como è anche italiano: Mancini ne chiama 3 in Nazionale. E Kean è ai box

Se c'era una critica che veniva mossa al Como era quella di non avere abbastanza italiani in rosa e di non aiutare dunque la Nazionale in un periodo di grande crisi per il calcio italiano. In un'estate però le cose sono cambiate, grazie anche alla qualificazione in Champions League, che ha obbligato il club a rispettare dei paletti e sono arrivati Mattia Liberali, Moise Kean e Samuele Ricci.

Ora è la seconda più rappresentata

Nelle ultime convocazioni, Roberto Mancini ha convocato 31 giocatori, di cui 4 dell'Inter, 3 dell'Atalanta, 3 della Roma e 3 del Como. Il ct ha infatti chiamato Cassano, uno dei difensori che militano in Primavera che in seguito si aggregherà all'U18, Liberali e Ricci, non esattamente due prime scelte di Fabregas, ma comunque parte integrante di una squadra che sta stupendo sempre di più. E non va dimenticato proprio Kean, ora ai box per un infortunio alla tibia.

Una risposta per il futuro

L'idea di Suwarso e della proprietà, come ammesso dallo stesso presidente, è quella di costruire un gruppo che rappresenti sempre di più la territorialità: "Siamo italiani più di ogni altra cosa e il nostro obiettivo è formare quanti più giovani talenti possibili per la Nazionale. Con determinazione, piano, costruiremo una squadra composta interamente da italiani, idealmente tutti lombardi se ci riusciremo". Come un po' in tutte le cose che fa, il Como ci sta riuscendo.