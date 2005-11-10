Italia U19, i convocati di Favo per le qualificazioni all'Europeo
Alessio Calfapietra
Round 2 di qualificazione all’Europeo per l'Italia under 19 di Massimiliano Favo. Dopo aver superato con pieno merito la prima fase ottenendo sette punti in tre partite, la nazionale entra nella seconda che le metterà di fronte Romania, Ucraina ed Israele, rispettivamente mercoledì 11 ad Ancona, sabato 14 a Fano e martedì 17 a Fermo. In palio ci sono tre posti per accedere all'ultimo round, previsto a marzo e che aprirà le porte alla fase finale in Repubblica Ceca la prossima estate.
Convocati per l'occasione venti calciatori, tutti nati 2008 ad eccezione degli attaccanti Antonio Arena (Roma) e Destiny Elimoghale (Juventus). Da notare come il parmense Simone Lontani si aggregherà in un secondo momento, dopo essere stato a disposizione di Roberto Mancini con la nazionale maggiore.
Portieri
Alessandro Anelli (Atalanta), Alessandro Longoni (Paris Saint-Germain)
Difensori
Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter) Cristiano De Paoli (Como), Jean Tryfose Mambuku (Stade de Reims), Mattia Marello (Inter), David Marini (Cesena), Andrea Natali (AZ Alkmaar)
Centrocampisti
Andrea Ballanti (Torino), Vincenzo Damiano (Genoa), Samuele Liberali (Sassuolo), Valerio Maccaroni (Roma), Vincenzo Prisco (Bari), Federico Steffanoni (Atalanta), Samuel Wiafe (Genoa)
Attaccanti
Antonio Arena (Roma, Destiny Elimoghale (Juventus), Christian Fogliaro (Monza), Simone Lontani (Parma).