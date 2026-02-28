Cagliari ripreso dal Parma, l'ex Cornacchia: "Ma può arrivare una salvezza tranquilla"

Nonostante l'eurogol di Folorunsho, il Cagliari non è riuscito ad andare oltre l'1-1 in casa contro il Parma. Un risultato che comunque in un certo modo può accontentare entrambe le squadre, che hanno rispettivamente 30 e 33 punti e dunque sono messe sicuramente meglio di tante inseguitrici.

L'ex giocatore dei sardi, Carlo Cornacchia, nel corso di un'intervista rilasciata a TuttoCagliari ha voluto infatti guardare il bicchiere mezzo pieno, sottolineando come la squadra di Fabio Pisacane possa ancora sperare di tagliare presto il traguardo.

"Non mi stupirei se i rossoblù raggiungessero ben presto una salvezza tranquilla e sbarazzina" - le sue parole - ". Se manterranno una concretezza di impegno e una chiara e solida idea di quello che vogliono ottenere non credo che ci saranno problemi a centrare, magari in anticipo, l’obiettivo stagionale”, ha spiegato.

Parlando di singoli, ne ha nominati alcuni in particolare che si stanno esaltando: "Palestra, un elemento estremamente fisico che ha una grandissima gamba e che sta iniziando pure a trovare confidenza con la porta avversaria. Il turco Kiliçsoy sta dimostrando il suo valore, e poi uno come Sebastiano Esposito è particolarmente difficile da marcare per gli avversari, perché non ha una collocazione tattica ben definita. A centrocampo è arrivato Sulemana, che per come gioca il Cagliari è una pedina importante: assieme ad Adopo garantisce tanta gamba e tanta corsa".