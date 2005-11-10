Como senza pietà. Cioccolatino di Nico Paz, Da Cunha un cecchino: 4-0 al Lens
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Yvonne Alessandro
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04.11.2026 22:10Serie A
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Nemmeno un minuto e mezzo dall'inizio della ripresa, il Como non perdona il Lens. Avanzata lucida e tecnica dei lariani, imbucata tempestiva di Nico Paz per Da Cunha che di prima intenzione calcia e trova il 4-0.
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