Champions, la classifica aggiornata: Como quarto, Napoli in caduta libera. PSG in testa

È terminata la quarta giornata della fase campionato di Champions League. I risultati di stasera ridisegnano una classifica che vede in testa sempre il Paris Saint-Germain, a punteggio pieno insieme al Real Madrid ma favorito dalla differenza reti. A seguire l'Arsenal e poi lo spumeggiante Como di Cesc Fabregas, che stasera ne ha fatti addirittura 9 al Lens (9 come i punti). I lombardi sono davanti a corazzate come Barcellona, Manchester City, Liverpool e Bayern, mentre l'Inter è quindicesima con 6 punti conquistati. La Roma è al 20° posto, più indietro il Napoli di Max Allegri, scivolato in 27esima piazza dopo la batosta subita contro il Porto di Farioli.

1. PSG 12 (+15)

2. Real Madrid 12 (+6)

3. Arsenal 10 (+5)

4. Como 9 (+13)

5. Barcellona 9 (+8)

6. Aston Villa 9 (+6)

7. Manchester City 9 (+5)

8. Liverpool 9 (+4)

9. Club Brugge 9 (+4)

10. Sporting 9 (+4)

11. Betis 9 (+2)

12. Dortmund 9 (+2)

13. Bayern 8 (+7)

14. Stoccarda 7 (+3)

15. Inter 6 (+2)

16. LASK 6 (+1)

17. Manchester Utd 6 (0)

18. Galatasaray 6 (-1)

19. Fenerbahce 5 (-5)

20. Roma 4 (+2)

21. Shakhtar 4 (0)

22. Viking 4 (-1)

23. Atl. Madrid 4 (-1)

24. PSV 4 (-1)

25. Bodo/Glimt 4 (-5)

26. Porto 3 (-1)

27. Napoli 3 (-5)

28. Villarreal 3 (-6)

29. AEK 3 (-6)

30. Lipsia 3 (-6)

31. Sabah 3 (-6)

32. Feyenoord 3 (-7)

33. Lens 3 (-12)

34. Slavia Praga 1 (-4)

35. Lilla 1 (-6)

36. Slovan Bratislava 0 (-16)