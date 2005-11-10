Champions, la classifica aggiornata: Como quarto, Napoli in caduta libera. PSG in testa
Michele Pavese
È terminata la quarta giornata della fase campionato di Champions League. I risultati di stasera ridisegnano una classifica che vede in testa sempre il Paris Saint-Germain, a punteggio pieno insieme al Real Madrid ma favorito dalla differenza reti. A seguire l'Arsenal e poi lo spumeggiante Como di Cesc Fabregas, che stasera ne ha fatti addirittura 9 al Lens (9 come i punti). I lombardi sono davanti a corazzate come Barcellona, Manchester City, Liverpool e Bayern, mentre l'Inter è quindicesima con 6 punti conquistati. La Roma è al 20° posto, più indietro il Napoli di Max Allegri, scivolato in 27esima piazza dopo la batosta subita contro il Porto di Farioli.
1. PSG 12 (+15)
2. Real Madrid 12 (+6)
3. Arsenal 10 (+5)
4. Como 9 (+13)
5. Barcellona 9 (+8)
6. Aston Villa 9 (+6)
7. Manchester City 9 (+5)
8. Liverpool 9 (+4)
9. Club Brugge 9 (+4)
10. Sporting 9 (+4)
11. Betis 9 (+2)
12. Dortmund 9 (+2)
13. Bayern 8 (+7)
14. Stoccarda 7 (+3)
15. Inter 6 (+2)
16. LASK 6 (+1)
17. Manchester Utd 6 (0)
18. Galatasaray 6 (-1)
19. Fenerbahce 5 (-5)
20. Roma 4 (+2)
21. Shakhtar 4 (0)
22. Viking 4 (-1)
23. Atl. Madrid 4 (-1)
24. PSV 4 (-1)
25. Bodo/Glimt 4 (-5)
26. Porto 3 (-1)
27. Napoli 3 (-5)
28. Villarreal 3 (-6)
29. AEK 3 (-6)
30. Lipsia 3 (-6)
31. Sabah 3 (-6)
32. Feyenoord 3 (-7)
33. Lens 3 (-12)
34. Slavia Praga 1 (-4)
35. Lilla 1 (-6)
36. Slovan Bratislava 0 (-16)