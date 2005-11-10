Lens-Como 1-9, le pagelle: che cosa ha cucinato Fabregas? Nico Paz totale, triplo Douvikas

Scegliete voi la console, ma al Bollaert-Delelis è sembrato di assistere ad una partita di calcio virtuale. La storia vuole che alla fine gli enfant terribles di Fabregas abbiano impartito una lezione al Lens in casa sua: 9-1 il risultato finale, per una figuraccia senza precedenti per i Sang et Or, oltre che per il record di nove reti mai realizzate da una squadra nella storia della Champions League. Così il Como sale al quarto posto in classifica con 9 punti e i playoff di Champions praticamente ipotecati.

LE PAGELLE DEL COMO (a cura di Yvonne Alessandro)

Butez 6 - Incolpevole sulla prelibatezza di Aguilar, si gode da una postazione privilegiata la storia del Como in Champions League e un 9-1 epocale.

Couto 6 - Alle volte si prende dei rischi inutili, ma è un treno merci ogni volta che il Como sfonda in avanti. Non si può bocciare il brasiliano in una notte del genere, alle volte si intestardisce troppo però.

Ramon 7,5 - Fa paura. Negli anticipi si divora Ivanovic e Thauvin a turno, quando corre sfacciatamente in avanti è tambureggiante. Ed è un centrale, anche se non ci meravigliamo più. Difensore che fa gola alla Premier e al Real Madrid per una ragione. E la palla per far scattare Liberali dritto in porta? Sua.

Kempf 7,5 - Un gladiatore. Annulla Thorgan Hazard, si concede uno dei tanti gol della serata ma è pur sempre il suo primo sigillo in carriera in Champions League. La lettura tardiva sullo schema a premiare Aguilar è una leggerezza ininfluente, la prestazione è pressoché totale. Dal 72' Smolcic 6 - Fabregas aggiunge alla festa anche il suo soldatino preferito. Minuti di stima e ringraziamento in Champions.

Valle 7 - L'assist in corsa per Douvikas sarebbe un invito a notte per qualsiasi centravanti. Trova un po' di gloria anche lui.

Milla 7 - L’esperto sui calci piazzati per un motivo. Con il destro fatato trova la testa di Perrone che si trasforma in assist per l'1-0 di Douvikas, ma che palla mette per il pokerissimo di Kempf? Replicate il suo piede destro. Dal 58' Ricci 6,5 - Entra e si diverte come un matto ad esultare con questi ragazzi. La miglior scelta è stata il Como e il prestito lontano dal Milan, probabilmente.

Perrone 7,5 - Un errore in costruzione, un’altra sbavatura nel giro di nemmeno tre minuti per un avvio in affanno. Si dà una ripulita e vale metà del primo gol di Douvikas. Va a un passo dalla rete personale nel tentativo di infierire sul Lens.

Da Cunha 7,5 - Si aggiunge alla fiera del gol con un mancino chirurgico in fondo alla porta, ma si mangia l'erba per la voracità. Dal 58' Liberali 8,5 - È davvero entrato dalla panchina? Pronti, via e si inventa prima una rete da beach-soccer, di punta a sorprende Risser. I due assist per Baturina e Papaccioli sono classe pura.

Nico Paz 8,5 - Che cosa abbiamo visto al Bollaert-Delelis? Qualcosa che va oltre la definizione di top player. Una zurda velenosa impegna Risser, come avesse la calamita al piede si divincola in spazi inesistenti e per poco non trova il golazo. Ma non tarda ad arrivare e si inventa anche due assist per una notte che non lo farà dormire questa notte dall'euforia. Dal 58' Baturina 7,5 - Aveva gli occhi della tigre quando è entrato in campo. A tutti i costi voleva iscriversi nel tabellino dei marcatori e ce l'ha fatta: chapeau.

Caqueret 6,5 - Prezioso nelle corse all’indietro, ingloba e ricicla una serie di palloni da lavatrice impazzita. La sua tecnica nello stretto permette uno sfogo continuo e un martellamento sulle tempie del Lens.

Douvikas 9 - Non sarà appariscente, ma alla fine segna sempre lui. Quarto, quinto e sesto centro di fila in 4 partite di Champions League, ha già raggiunto la doppia cifra per gol stagionali (11). Animale d’area di rigore, si cala anche in assist-man per Nico Paz. Dal 61' Papaccioli 7,5 - Sogno o son desto? No, ragazzo, è tutto vero: a 18 anni e alla prima apparizione in Champions League hai firmato il tuo primo gol assoluto. Ma è lecito avere un po' di stupore.

Allenatore: Fabregas 10 - Meriterebbe il premio da MVP. Non sarà sceso in campo, ma quello che ha creato questo allenatore in poco più di due anni e mezzo è qualcosa di impensabile. In casa del Lens autografa un risultato da record, 9 gol con 7 marcatori diversi. Playoff virtualmente blindati, alle prime apparizioni assolute in Champions League. Che cosa ha cucinato lo chef...

LE PAGELLE DEL LENS (a cura di Matteo Selli)

Risser 3 - Serata storica in negativo per lui, che probabilmente vorrebbe essere in qualsiasi altro posto tranne che a difendere i pali del Lens stasera. Trova anche un paio di parate che evitano altri gol.

Antonio 4,5 - Soffre tremendamente la qualità dell’attacco comasco. Destro di piede, schierato braccetto di sinistra, sbaglia tantissimo anche in uscita palla. Salva un gol sulla linea che avrebbe reso il passivo ancora più pesante.

Baidoo 4 - Perde sistematicamente Douvikas, che fa quello che vuole nella metà campo avversaria. Il greco è in stato di grazia, ma lui gli rende la vita facile.

Aguilar 5 - Segna un gol bellissimo, al volo, che prova a rendere meno amara una serata storica, in negativo, per i suoi.

Udol 4 - Dalla sua parte arrivano i maggiori pericoli, senza che lui possa avere le armi per contrastarli.

Cuisance 4,5 - Anche lui totalmente in affanno, prova un paio di conclusioni da lontano, ma la sua partita è tutta lì.

Haidara 4,5 - Partita difficilissima per tutti, ma per il centrocampo forse ancora di più. Perde anche la pazienza e con un paio di interventi duri lo dimostra. Dal 70’ Bulatovic sv.

Thauvin 4.5 - Dovrebbe essere il leader tecnico della squadra, ma il condizionale in questo caso è d’obbligo. Surclassato dagli avversari, non riesce mai ad inventare qualcosa. Dal 70 Kadile s.v.

Skóraś 5 - Gara complicata la sua, prova qualche sortita e qualche cross, senza fortuna. In fase difensiva è surclassato.

Dal 46’ Abdulhamid 4,5 - Entra in un secondo tempo sportivamente drammatico per i suoi, e può pochissimo.

Ivanović 5,5 - Ha una buona occasione nel primo tempo quando Butez lo ferma bene in uscita, ma per il resto è isolato contro l’attenta difesa avversaria.

Dal 46’ Mesloub 5,5 - Prova a dare la scossa con le sue giocate. Non ha successo, ma sicuramente è uno dei più vivi dei suoi.

Hazard 5 - Prova qualche sortita, ma senza fortuna, in una serata nefasta per i suoi.

Allenatore: Cahuzac 4 - Il Lens è vittima sacrificale di un Como semplicemente ingiocabile. Il passivo è pesantissimo, ma la partita, finchè c’è stata, ha visto comunque i francesi mal messi in campo e prestare il fianco ad un avversario che straborda di qualità.