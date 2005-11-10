Trento, Zocchi e il mercato di gennaio: "Se sarà necessario, la società è pronta a intervenire"

"Se potremmo concretamente inserirci nella corsa alla Serie B lo sapremo solo a marzo, posso dire però che il lavoro quotidiano di tutti è improntato al continuo miglioramento. Composizione societaria, strutture e lavoro dello staff possono portare il Trento in alto nei prossimi anni, ma i frutti si vedono già da tempo": così, in un'intervista rilasciata al portale tuttoc.com, il Direttore Sportivo del Trento Moreno Zocchi, che ha altresì precisato che comunque il primario obiettivo è quello di migliorare il gioco e fare più punti dell'anno passato.

Le ambizioni, però non mancano, ma chiaramente la sua parte dovrà farla poi anche il mercato di riparazione, soprattutto in virtù dei tanti infortunati. Ma il direttore non si sbilancia in merito: "Noi sappiamo che, se sarà necessario, la società sarà pronta a fare la propria parte, come sempre". Non resta quindi che attendere.