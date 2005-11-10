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Calcioscommesse, estorsione ai danni di Fagioli: indagato il cantante Ludwig

Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 22:15Serie A
04.11.2026 22:15Serie A
Fonti preferite
La Procura di Roma ha sequestrato il cellulare del cantante: avrebbe costretto il calciatore a versare 40mila euro minacciando di rovinargli la carriera
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026

Nuovi sviluppi nell'indagine della Procura di Roma sulla vicenda che coinvolge Nicolò Fagioli, oggi centrocampista della Fiorentina ed ex Juventus. Come riportato da Repubblica, il cantante e dj Ludovico Franchitti, conosciuto con il nome d'arte di Ludwig, risulta indagato con l'accusa di aver contribuito a esercitare pressioni sul calciatore, arrivando a costringerlo a consegnare 40mila euro attraverso la minaccia di comprometterne la carriera. Mercoledì scorso la polizia ha sequestrato il cellulare dell'artista, dal quale gli investigatori cercheranno di recuperare eventuali conversazioni con il giocatore. Il decreto di perquisizione è stato firmato dalle pm Daria Monsurrò e Silvia Sereni.

I debiti e le presunte minacce: nel mirino le richieste di denaro

Secondo quanto emerge dai documenti dell'inchiesta, Fagioli avrebbe accumulato debiti per oltre due milioni di euro, finendo nel mirino di persone intenzionate a recuperare le somme dovute. Gli inquirenti stanno ricostruendo i rapporti tra il centrocampista e alcuni interlocutori che, stando all'ipotesi investigativa, sarebbero passati dalle iniziali richieste di denaro a vere e proprie minacce. L'obiettivo è chiarire se le pressioni abbiano effettivamente determinato il pagamento dei 40mila euro contestati.

Il precedente del 2023 e il ruolo del calciatore nell'indagine

Il nome di Ludwig era già emerso nel 2023, quando il cantante aveva insultato pubblicamente Fagioli, sostenendo di possedere screenshot relativi a presunte scommesse dell'ex bianconero sui falli laterali. "Che te giochi i falli laterali", aveva scritto. Adesso gli investigatori vogliono verificare se quelle esternazioni siano collegate alle successive richieste di denaro. Una precisazione importante: Fagioli risulta persona offesa nell'ambito di questa indagine.

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