Borras: "Vi assicuro che Gaucci vuole riportare il Perugia in B. E io vorrei rimanere"

Giornata di conferenza stampa in casa Perugia, con Hernan Borras che ha parlato della cessione del club, passato quest'oggi nelle mani di Arenacuri, che ha rilevato il 100% delle quote. Dopo i ringraziamenti di rito, che sono andati da Javier Faroni fino ad Aimo Diana, passando poi per tutti i dipendenti della società, il discorso si sposta al suo personalissimo futuro: "Ho iniziato a parlare con Francesco Lana nell’aprile del 2026 - si legge su calciogrifo.it - e, fin dall’inizio, mi ha sempre manifestato la volontà di vedermi ancora all’interno della società. Da parte mia c’è il desiderio di rimanere al Perugia. Il mio ruolo però dovrà ancora essere definito".

C'è anche ottimismo sul futuro nel lungo termine, ma è anche il breve conta e, dice Borras, "entro questa settimana, al massimo lunedì, saranno pagati gli stipendi relativi al mese di settembre". Insomma, il dirigente crede nel nuovo progetto, specie perché del gruppo di imprenditori che lo hanno avviato compare Alessandro Gaucci. Che "ha manifestato la volontà di riportare il Perugia in Serie B".

Non si dilunga oltre Borras, neppure sulle questioni legate all'ex presidente Massimiliano Santopadre o ad altri eventuali soci pronti a entrare in società. "Non spetta a me rispondere. Si tratta di questioni private. Posso però dire che ho grande fiducia in questa proprietà, ed è proprio per questo che ho deciso di rimanere. Ho già visto idee e progetti molto interessanti per rafforzare la squadra e migliorare la società", ha concluso