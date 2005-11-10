Champions, i finali: il Como è spaziale e ne fa 9, Napoli demolito. Bene City e Arsenal
Michele Pavese
Trentaquattro reti, che aggiunte alle 10 segnate nelle due sfide disputate alle 18.45 portano il conto a 44. La giornata di Champions League si chiude col botto, con risultati destinati a entrare nella storia come quello del Como, che vince con un clamoroso 9-1 sul campo del Lens.
L'altra faccia della medaglia per il nostro calcio è rappresentata dal Napoli, demolito dal Porto di Farioli con un netto 4-1. Vincono di misura Arsenal, Borussia Dortmund e Manchester City, trionfo del Viking contro il Sabah. Tresoldi ancora protagonista nel successo del Bruges contro il PSV.
Ecco tutti i risultati
Borussia Dortmund - Betis 2-1: 49' Fabio Silva (BD), 67' Ruibal (BS), 72' Karetsas (BD)
Porto - Napoli 4-1: 11' Bednarek (P), 43' McTominay (N), 71' Veiga (P), 80' Kiwior (P), 89' rig. Samu
Lens - Como 1-9: 7', 32' e 57' Douvikas, 40' Paz, 47' Da Cunha, 53' Kempf, 62' Liberali, 65' Aguilar, 69' Baturina, 92' Papaccioli
PSV - Bruges 1-2: 25' Tresoldi (B), 53' Sano (P), 65' Forbs (B)
Lipsia - Manchester City 2-3: 37' aut. Lukeba (M), 49' Baku (L), 58' Fernandez (M), 61' Nusa (L), 78' Haaland
Slavia Praga - Arsenal 1-2: 9' Madueke (A), 38' Gyokeres (A), 90' Nowak (S)
Viking - Sabah 4-1: 11' Mbina (S), 27' e 94' Botheim (V), 69' Tripic (V), 81' Falchener (V)
AEK - Real Madrid 2-3: 12' Koita (A), 32' Bellingham (R), 75' Pilo (A), 78' Mbappé (R), 92' Valverde
Fenerbahce - Liverpool 3-2: 25' Nyoni (L), 29' Greenwood, 69' Isak (L), 73' Brown (F), 79' Muriqi (F)