Como da record in Champions League: nessuno aveva mai segnato 9 gol in trasferta

Una notte da leggenda per il Como, che travolge il Lens con un clamoroso 1-9 e riscrive, in un colpo solo, la propria storia e quella della Champions League. Prima di questa sera, infatti, nessuna squadra era mai riuscita a segnare nove reti in trasferta nella competizione. Dal 1992 a oggi, cinque formazioni si erano spinte fino a quota sette: il Marsiglia nel 2010, lo Shakhtar Donetsk nel 2014, il Liverpool nel 2017, il Bayern Monaco nel 2019 e il PSG nel 2025. Soltanto il Bayern era riuscito a fare meglio, arrivando a otto gol nella storica trasferta di Barcellona del 2020. Un primato che sembrava destinato a resistere, almeno fino alla notte del Bollaert-Delelis, dove la banda di Fabregas ha alzato ulteriormente l'asticella, spingendosi dove nessuno era mai arrivato prima.

Otto gol di scarto

Con il 9-1 rifilato al Lens, il Como entra anche in un club esclusivissimo: quello delle squadre capaci di chiudere una partita di Champions League con otto reti di scarto. Un'impresa riuscita, prima dei lariani, soltanto a Liverpool e Real Madrid. I Reds ci erano riusciti nel 2007, travolgendo il Besiktas con un 8-0 ad Anfield, mentre i Blancos avevano replicato nel 2015, rifilando lo stesso risultato al Malmo al Bernabeu. Da questa sera, però, anche la squadra di Fabregas può vantare un posto in questa ristretta élite.

Dieci reti in un match

Con i dieci gol segnati allo Bollaert-Delelis, Lens-Como diventa anche la terza partita con più reti nella storia della Champions League assieme ai dieci gol sommati che ci furono in Barcellona-Bayern Monaco del 14 agosto 2020 (2-8) e alle spalle degli undici gol in Monaco-Deportivo La Coruña, terminata 8-3 il 5 novembre 2003 e dei dodici che si videro a Signal Iduna Park il 22 novembre 2016 tra il Borussia Dortmund e il Legia Varsavia, che finì 8-4.