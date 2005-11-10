Como, Ramon MVP: "Non siamo contenti, volevamo vincere"
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Giuseppe Lenoci
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11.10.2026 15:03Serie A
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Dopo la sfida tra Como e Roma, terminata 0-0, ai microfoni di DAZN è intervenuto per commentare il match Jacobo Ramon: "Non siamo contenti, volevamo vincere perchè loro erano in inferiorità numerica. Sono migliorato grazie allo staff ma ho ancora tanta strada da fare, ma devo lavorare ancora".
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