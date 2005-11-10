Scontri prima di Avellino-Sampdoria: tre Questure al lavoro per identificare i responsabili

Proseguono le indagini in merito agli scontri fra tifosi all’esterno del Partenio-Lombardi prima della sfida fra Avellino e Sampdoria di venerdì: gli inquirenti vogliono capire se questi scontri sono frutto di un’azione premeditata o nata di impulso e stanno lavorando con altre due Questure interessate.

La ricostruzione degli scontri

A ricostruire quanto accaduto è Il Mattino dove si legge: “Tutto ha avuto origine quando una ventina di ultras della Sampdoria, attesi al casello di Avellino Est per essere scortati con altri venti mini-van regolarmente arrivati al Partenio-Lombardi, hanno invece raggiunto l’area di servizio Irpinia Nord, sull’autostrada Bari-Napoli, dove si sarebbero dati appuntamento con una delegazione dei Bulldog Bari (gruppo di ultras della Curva Nord dello stadio San Nicola). Proprio lì avrebbero deciso di incontrarsi per vedere la partita assieme (ma non solo) approfittando della vendita libera, senza restrizioni, distinzioni di provenienza geografica o di programmi di fidelizzazione, dei biglietti per accedere al settore ospiti. Fatto sta che quei doriani non sono più risaliti sul pullman dal quale erano scesi. Probabilmente scavalcando un cancello che dall’autostrada permette di arrivare a via Pasquale Campanello, sono, invece, sbucati insieme ai supporter della tifoseria gemellata in via Annarumma procedendo a piedi in direzione stadio”.

Tre Questure al lavoro

Al lavoro, oltre la Questura di Avellino, ci sono anche quelle di Bari e Genova alle quali è stato trasmesso tutto il girato sia dalle telecamere di sorveglianza sia dai video diventati virali sui social, con l’obiettivo è identificare i responsabili.