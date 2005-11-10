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Nela avvisa la Juve: "Col Cagliari sarà una gara molto tosta, grande lavoro di Pisacane"

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 15:42Serie A
11.10.2026 15:42Serie A
Fonti preferite
L'ex calciatore ha aggiunto: "Il Cagliari sta molto bene a livello difensivo, è la migliore retroguardia del campionato". Appuntamento alle ore 20.45,
FotoTUTTOmercatoWEB

La trasferta di Cagliari potrebbe nascondere diverse insidie per la Juventus. A mettere in guardia i bianconeri di Luciano Spalletti è l'ex calciatore e oggi opinionista Sebino Nela, intervenuto sulle frequenze di Radio Uno in vista della sfida di questa sera contro i rossoblù di Fabio Pisacane. Il Cagliari si sta infatti confermando una delle sorprese della stagione 2026-2027, soprattutto grazie alla solidità del reparto difensivo.

Le parole di Nela

"Oggi, per la Juventus, sarà una gara molto tosta - ha affermato Nela - Il Cagliari sta molto bene a livello difensivo, di fatto è la migliore retroguardia del campionato, al momento. Pisacane sta svolgendo un grande lavoro e sta ottenendo risultati".

Le probabili formazioni di Cagliari-Juve

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Winks, Romano Adopo; Fazzini, Maldini, Mendy. Allenatore: Pisacane.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Douglas Luiz, Sarr; Conceicao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.

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