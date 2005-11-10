Roma, Gasperini: "Ho esultato per lo spirito della squadra. Rosso? Da fotogramma..."

14.56 - La Roma finisce in 10 contro 11 al 53' per l'espulsione di Malen, alla fine i giallorossi resistono alle sfuriate del Como e strappano lo 0-0. A breve l'intervento in conferenza stampa dell'allenatore dei giallorossi, Gian Piero Gasperini. Diretta testuale a cura di TMW.

Mai visto esultare per un pareggio.

"Non tanto per il pareggio in sé, ma per lo spirito con cui hanno giocato tutti. Non era facile giocare un terzo di partita in inferiorità numerica contro questo Como. L'abbiamo fatto con estrema lucidità. L'anno scorso avevamo perso, quest'anno avevamo un'altra sensazione".

Tre settimane di sosta che sono servite?

"Noi e il Como veniva da una pausa, siamo stati molto propositivi e la sensazione era che potessimo fare gol. Quando si affrontano due squadre di questo valore... forse abbiamo fatto meglio noi".

Cosa pensa del rosso di Malen?

"Se fermi il fotogramma è evidente, ma torniamo indietro a quello che è stato un danno per il calcio dei nostri anni. Quest'anno è stato superato, vado molto più in live, per intenzioni e concetti. Sotto questo aspetto non era contatto da espulsione, in fotogramma fermo sì. Sono molto contento di queste sei giornate, delle regole nuove che hanno cambiato il calcio, a cominciare dalle simulazioni e delle perdite di tempo".

Il Real Madrid l'ha visto? Nervosismo e il rosso di Vinicius...

"Erano in vantaggio. La partita di ieri rimane ricca di grandi campioni e talenti. Mercoledì appuntamento straordinario per Roma e per noi, andremo ad affrontare una grande squadra".

La pausa così lunga inquieta i giocatori? Sono stati 90 minuti intensi come i primi 30?

"Chiaro fosse una partita tattica, loro utilizzavano molto il portiere per favorire movimenti e smarcamenti. Noi bravi a bloccarli. Una partita molto attenta, loro cercavano di attirarci per cercare delle situazioni e crearci degli spazi. Ma ci siamo sempre presentati bene. Sono molto soddisfatto della prestazione e in termini diversi del rosso".

Ha invertito Wesley su Couto, ma Diao l'ha tenuto più basso?

"Wesley era il giocatore ideale da mettere dalla parte di Diao. Tra l’altro si è inserito con grande pericolosità nel primo tempo. Era comunque una scelta che dovevo fare”.

15.28 - Finisce la conferenza stampa.