Lotito mette tutti d’accordo: cori contro dai tifosi del Monza, i laziali applaudono

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Lotito mette tutti d’accordo: cori contro dai tifosi del Monza, i laziali applaudonoTMW
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Ivan Cardia
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11.10.2026 15:40Serie A
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All’Olimpico c’è più gente del solito - circa novemila spettatori - per Lazio-Monza, ma questo non cambia più di tanto il clima nei confronti di Claudio Lotito, presidente biancoceleste da tempo al centro di una durissima contestazione.
Pochi minuti fa, dal settore ospiti, è partito un coro contro l’imprenditore romano (“uomo di m…”). Ai tifosi del Monza si sono poi accodati i tifosi laziali presenti, con applausi all’indirizzo dei propri rivali di questa domenica.
Fonte: Da Roma, Lorenzo Beccarisi
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