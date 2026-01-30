Attacco Juve, proposto Evann Guessand dell'Aston Villa: il club sta valutando

Fabrizio Romano svela un nuovo nome per l'attacco della Juventus, anche se l'idea non è stata partorita dalle parti della Continassa: è stato proposto Evann Guessand, calciatore francese naturalizzato ivoriano, attaccante dell'Aston Villa e della nazionale ivoriana. Il ragazzo che in realtà è stato molto vicino fino a ieri a firmare con il Crystal Palace, è stato offerto ai bianconeri.

La Juventus lo sta valutando, ma ad oggi non è un nome che la società ha preso in considerazione come vero e proprio obiettivo. Vale la pena ricordare che la Juventus sta continuando a cercare il famoso vice Yildiz, ma questo tipo di situazione non è comunque considerabile una trattativa in corso, ribadisce l'esperto di mercato.