Attacco Juve, proposto Evann Guessand dell'Aston Villa: il club sta valutando
TUTTO mercato WEB
Fabrizio Romano svela un nuovo nome per l'attacco della Juventus, anche se l'idea non è stata partorita dalle parti della Continassa: è stato proposto Evann Guessand, calciatore francese naturalizzato ivoriano, attaccante dell'Aston Villa e della nazionale ivoriana. Il ragazzo che in realtà è stato molto vicino fino a ieri a firmare con il Crystal Palace, è stato offerto ai bianconeri.
La Juventus lo sta valutando, ma ad oggi non è un nome che la società ha preso in considerazione come vero e proprio obiettivo. Vale la pena ricordare che la Juventus sta continuando a cercare il famoso vice Yildiz, ma questo tipo di situazione non è comunque considerabile una trattativa in corso, ribadisce l'esperto di mercato.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Le più lette
1 Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile