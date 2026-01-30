Milan, accordo totale con Mateta: lo aspetta un contratto da 3.5 milioni annui in rossonero

L'attaccante francese Jean-Philippe Mateta ha comunicato ufficialmente alla dirigenza del Crystal Palace la sua decisione: vuole trasferirsi al Milan, che a sua volta tratta per averlo subito. L'attaccante sta spingendo per vestire la maglia rossonera immediatamente, nonostante l'accordo iniziale tra le parti fosse previsto per giugno 2026.

Mateta ha già raggiunto un'intesa totale con il Milan per un contratto da 3,5 milioni di euro netti a stagione, fa sapere oggi Fabrizio Romano. I due club sono ora al lavoro per trovare l'accordo definitivo che sblocchi il trasferimento in questa sessione di mercato, ovviamente entro i prossimi 3 giorni.

Jean-Philippe Mateta ha avuto una lunga e fruttuosa esperienza in Premier League, giocando esclusivamente per il Crystal Palace, totalizzando 153 presenze e 46 gol. La sua produzione gol si è evoluta progressivamente: ha iniziato con un impatto limitato nelle prime due stagioni e mezzo (2020-21 e 2021-22: 29 presenze e 6 gol complessivi), ha poi trovato maggiore continuità nella 2022-23 (29 presenze e 2 gol), per esplodere definitivamente nelle ultime due annate complete (2023-24: 35 presenze e 16 gol; 2024-25: 37 presenze e 14 gol). Nella stagione in corso 2025-26, fino a fine gennaio, ha già totalizzato 23 presenze e 8 reti.