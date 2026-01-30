De Rossi sull'Olimpico semi-vuoto: "Giocatori concentrati sul match. Lazio ha qualità"

Ecco le dichiarazioni di Daniele De Rossi prima della sfida tra Lazio e Genoa ai microfoni di DAZN: "Penso alla partita e non all'Olimpico. Affrontiamo una squadra forte come la Lazio, nonostante stiano vivendo un momento complicato, dobbiamo esserlo anche noi. Il ritiro? Sapevamo di farlo non per punizione, ma per permettere di lavorare sui nostri campi. La vittoria con il Bologna ha fatto bene, grazie alla bravura dei giocatori. Il nostro cammino è ancora lungo e dobbiamo prenderci tempo per respirare un attimino, i ragazzi sono stati sotto pressione".

Sull'ambiente, il mister non è sembrato preoccupato: "Penso i giocatori siano abbastanza maturi, non hanno bisogno di raccomandazione. Vedere uno stadio mezzo vuoto, ma i giocatori si devono concentrare sul calcio e le qualità dell'avversario non cambiano".