Maldini subito titolare, Sarri: "Ha qualità, ma la sfida ora è fargliela esprimere con continuità"
Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della partita col Genoa. Queste le sue dichiarazioni su due temi d'attualità biancoceleste, quali Alessio Romagnoli (in uscita) e Daniel Maldini (appena arrivato):
Romagnoli andrà via?
"Con tutte le componenti, ho fatto sempre la valutazione relativa esclusivamente sul piano tecnico-tattico. La società è stata chiara: le decisioni spettano a loro. Non so cosa aspettarmi, però il Romagnoli che conoscevo io sicuramente mi è utile".
Maldini è subito titolare.
"Il ragazzo ha qualità tecniche e fisiche, ma non riesce ad esprimerlo con continuità ed è una sfida".
