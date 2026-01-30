Maldini subito titolare, Sarri: "Ha qualità, ma la sfida ora è fargliela esprimere con continuità"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della partita col Genoa. Queste le sue dichiarazioni su due temi d'attualità biancoceleste, quali Alessio Romagnoli (in uscita) e Daniel Maldini (appena arrivato):

Romagnoli andrà via?

"Con tutte le componenti, ho fatto sempre la valutazione relativa esclusivamente sul piano tecnico-tattico. La società è stata chiara: le decisioni spettano a loro. Non so cosa aspettarmi, però il Romagnoli che conoscevo io sicuramente mi è utile".

Maldini è subito titolare.

"Il ragazzo ha qualità tecniche e fisiche, ma non riesce ad esprimerlo con continuità ed è una sfida".