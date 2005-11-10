Como, Valle: "Presto per guardare la classifica, abbiamo una rosa di alto livello"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 20:15Serie A
autore Marco Pieracci
27.10.2026 20:15Serie A
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Alex Valle, terzino sinistro del Como, è stato intervistato da DAZN prima della gara contro il Torino: "Per noi è una bella stagione, perché giochiamo ogni tre giorni e ce lo siamo guadagnati. Siamo una rosa lunga, con alternative di livello in tutti i ruoli. Siamo tutti pronti per giocare".
Guardate già la classifica?
"No, non è importante, è troppo presto. Siamo convinti che dobbiamo vincere il più possibile per essere in alto al termine della stagione".
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