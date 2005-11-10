Torino, Abate: "Como grandissima squadra, la affrontiamo al momento giusto"

Ignazio Abate, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara casalinga contro il Como: "Stiamo crescendo, se ripenso a un mese e mezzo fa stiamo migliorando. E non era semplice, con tanti giocatori nuovi, ma non abbiamo fatto ancora niente. Dobbiamo spingere con la massima umiltà".

Come si ferma il Como?

"Non lo so, c'è stato poco tempo per preparare la gara. Sappiamo di affrontare una grandissima squadra, ma ci teniamo a fare una buona prestazione davanti al nostro pubblico, forse questa partita arriva al momento giusto".

Avete voglia di festeggiare ancora?

"Sicuramente contro il Monza è stata una serata molto bella, ci fa piacere che si sia ricreato questo entusiasmo ma va gestito e bisogna alimentarlo col nostro senso del dovere".