Malagò o Galliani: così si schiera la Serie A. Metà squadre sono ancora indecise

Quest'oggi è andato in scena un primo confronto tra le realtà della Lega Serie A sul futuro della FIGC, con una divisione che ancora resiste tra le due figure che si candidano a prendere in carico la figura di presidente federale: Giovanni Malagò, che il ruolo lo ricopriva fino a poche settimane fa prima di 'trasformarsi' in commissario, e Adriano Galliani, dirigente di lunghissimo corso nel nostro calcio.

Incontro interlocutorio

L'incontro è stato definito "interlocutorio" da più fonti, e il motivo è presto detto: le venti squadre del massimo campionato italiano devono ancora incontrarsi e riuscire a mediare le posizioni create fino a questo momento. Fotografando umori e posizioni reciproche, si può dire che ci sia esattamente metà del gruppo che ancora non ha deciso da quale parte schierarsi. E che potrà quindi cambiare le sorti.

I due schieramenti

Al momento appaiono cristallizzate 10 posizioni: con Galliani corrono l'Inter di Marotta, nemico-amico per eccellenza di Malagò in questi mesi, il Milan, l'Atalanta, il Como e il Cagliari; confermano invece fin qui l'appoggio dato a Malagò la Roma, il Napoli, il Bologna, il Lecce e il neopromosso Monza. Da capire invece con chi si schiereranno le varie Fiorentina, Frosinone, Genoa, Juventus, Lazio, Parma, Sassuolo, Torino, Udinese e Venezia che fin qui non hanno palesato una preferenza netta.

Chi è con Galliani: Atalanta, Cagliari, Como, Inter, Milan.

Chi sta con Malagò: Bologna, Lecce, Monza, Napoli, Roma.

Chi deve decidersi: Fiorentina, Frosinone, Genoa, Juventus, Lazio, Parma, Sassuolo, Torino, Udinese, Venezia.