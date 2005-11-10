Serie B, 9ª giornata: Benevento-Catanzaro al 45' è ancora sullo 0-0
Luca Bargellini
Iniziata con quasi 15' di ritardo per il malore occorso a Gabriele Arditi, calciatore del Catanzaro scivolato al momento della discesa in panchina e svenuto per pochi istanti, la sfida del 'Vigorito' fra i calabresi e i padroni di casa del Benevento arriva all'intervallo sul risultato di 0-0. Da segnalare, ai fini del tabellini il giallo al Kouan del Benevento al 22'Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE B - 9ª GIORNATA
In corso
Benevento-Catanzaro 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Martedì 27 ottobre
Ore 20:00 - Ascoli-Sampdoria
Ore 20:00 - Cesena-Empoli
Ore 20:00 - Vicenza-Modena
Ore 20:00 - Mantova-Cremonese
Ore 20:00 - Padova-Sudtirol
Ore 20:00 - Virtus Entella-Avellino
Mercoledì 28 ottobre
Ore 19:00 - Pisa-Palermo
Ore 20:00 - Carrarese-Arezzo
Ore 20:00 - Juve Stabia-Hellas Verona