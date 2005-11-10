Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio non si ferma più e torna a +3 dall'Inter, in calo il Sassuolo
Niccolò Righi
Ottavo successo per la Lazio, il quinto consecutivo, che al Mapei Stadium si impone con un tennistico 2-6 contro il Sassuolo al termine di una partita folle che oltre agli otto gol ha visto un rosso a Thorstvedt e due rigori falliti dai biancocelesti da parte di Zaccagni e Frattesi.
Con questa vittoria la squadra di Gennaro Gattuso torna ad allungare a +3 sull'Inter a quota 25 punti in testa al campionato. Per i neroverdi, invece, è il quarto ko nelle ultime cinque, che li lascia al quattordicesimo posto con 8 punti.
LA CLASSIFICA
Lazio — 25 punti (9 partite giocate)
Inter — 22 punti (8)
Roma — 18 punti (8)
Milan — 18 punti (8)
Como — 17 punti (8)
Frosinone — 14 punti (8)
Juventus — 14 punti (8)
Torino — 13 punti (8)
Cagliari — 13 punti (8)
Napoli — 11 punti (8)
Atalanta — 10 punti (8)
Lecce — 9 punti (8)
Bologna — 8 punti (8)
Sassuolo — 8 punti (9)
Monza — 7 punti (8)
Genoa — 7 punti (8)
Udinese — 4 punti (8)
Fiorentina — 4 punti (8)
Parma — 4 punti (8)
Venezia — 3 punti (8)