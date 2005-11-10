Empoli, problema fisico per Belardinelli nel riscaldamento. Biondini titolare al suo posto
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Luca Bargellini
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27.10.2026 20:11Serie B
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Cambio in extremis nella formazione titolare dell'Empoli con la quale ha iniziato il match del 'Manuzzi' contro il Cesena di questa sera.
Matteo Andreoletti, tecnico dei toscani è stato costretto a togliere dalla distinta Luca Belardinelli a causa di problema al flessore della coscia destra accusato durante il riscaldamento. Al suo posto è stato inserito Edoardo Biondini.
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