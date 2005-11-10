Lazio, Noslin: "Ho sempre creduto nelle mie qualità"
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Pietro Celeste
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27.10.2026 20:53Serie A
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Tijiani Noslin, autore di una doppietta questa sera, ha parlato dopo la bella vittoria della sua Lazio contro il Sassuolo ai microfoni di Dazn: "Ho sempre creduto nelle mie qualità. Devo ringraziare il mister i compagni"
Quanto conta essere in vetta almeno per ventiquattro ore?
"Dobbiamo continuare così. stiamo facendo un grade lavoro".
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