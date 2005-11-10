Alex Valle si qualifica all'Europeo U21 con la Spagna: "Obiettivo raggiunto, sono orgoglioso"

Alex Valle festeggia la qualificazione della Spagna agli Europei Under 21. Il terzino del Como e della Rojita ha affidato ai social la sua soddisfazione al termine di due settimane intense, culminate con il raggiungimento dell'obiettivo tanto desiderato.

La gioia social di Alex Valle

"Due settimane intense e un obiettivo raggiunto: la Spagna sarà agli Europei Under 21", ha scritto Valle, aggiungendo: "Orgoglioso di questo gruppo e di tutto il lavoro svolto. Grazie a tutti coloro che ci hanno accompagnato lungo il percorso. Ora, continuiamo a lavorare", le parole del classe 2004 di Badalona.

I numeri stagionali di Alex Valle

Lo spagnolo, in quest'avvio di stagione, ha finora collezionato 5 presenze e 1 assist tra le fila del Como. I minuti giocati, nel complesso, sono stati 433. Con la Spagna U21, invece, si contano due partite da 90 minuti ciascuna con un assist e una, quella contro San Marino, vissuta in panchina.