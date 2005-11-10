Serie B, 9ª giornata: i risultati parziali dei match delle 20. Empoli sotto a Cesena
Luca Bargellini
Mentre Benevento-Catanzaro, match delle 19:15 è alle battute finali del secondo tempo, sono appena terminate l e prime frazioni delle sei sfide della nona giornata di Serie B iniziate alle ore 20. Sono arrivate in vantaggio all'intervallo Cesena (1-0 sull'Empoli), Cremonese (0-1 a Mantova) e Padova (1-0 sul Sudtirol). Pareggio 1-1 in Vicenza-Modena e 0-0 in Ascoli-Sampdoria. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE B - 9ª GIORNATA
In corso
Benevento-Catanzaro 1-0 (gara iniziata alle 19:15)- Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
51' rig. Salvemini
Ascoli-Sampdoria 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Cesena-Empoli 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
39' Shpendi
Vicenza-Modena 1-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
13' aut. Nieling, 17' Belotti (M)
Mantova-Cremonese 0-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
1' Bonazzoli
Padova-Sudtirol 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
19' Artistico
Virtus Entella-Avellino 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
27' Tirelli
Mercoledì 28 ottobre
Ore 19:00 - Pisa-Palermo
Ore 20:00 - Carrarese-Arezzo
Ore 20:00 - Juve Stabia-Hellas Verona