Serie B, 9ª giornata: i risultati parziali dei match delle 20. Empoli sotto a Cesena

Mentre Benevento-Catanzaro, match delle 19:15 è alle battute finali del secondo tempo, sono appena terminate l e prime frazioni delle sei sfide della nona giornata di Serie B iniziate alle ore 20. Sono arrivate in vantaggio all'intervallo Cesena (1-0 sull'Empoli), Cremonese (0-1 a Mantova) e Padova (1-0 sul Sudtirol). Pareggio 1-1 in Vicenza-Modena e 0-0 in Ascoli-Sampdoria. Di seguito il quadro completo del turno:

SERIE B - 9ª GIORNATA

In corso

Benevento-Catanzaro 1-0 (gara iniziata alle 19:15)- Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

51' rig. Salvemini

Ascoli-Sampdoria 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

Cesena-Empoli 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

39' Shpendi

Vicenza-Modena 1-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

13' aut. Nieling, 17' Belotti (M)

Mantova-Cremonese 0-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

1' Bonazzoli

Padova-Sudtirol 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

19' Artistico

Virtus Entella-Avellino 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

27' Tirelli

Mercoledì 28 ottobre

Ore 19:00 - Pisa-Palermo

Ore 20:00 - Carrarese-Arezzo

Ore 20:00 - Juve Stabia-Hellas Verona