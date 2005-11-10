Lazio, Zaccagni: "Il gol è per mio zio. La vetta? Conta poco adesso"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 20:49Serie A
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27.10.2026 20:49Serie A
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Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Sassuolo: "E' stato un percorso bellissimo, sono cresciuto anno dopo anno. Siamo veramente contenti di come abbiamo iniziato questa stagione".
La dedica sul gol per chi era?
"Il gol è per mio zio che non sta passando un bel momento, ma ne uscirà".
Lo percepite il chiasso dei tifosi?
"Più che trasferta oggi sembrava di giocare in casa. In casa mancano, gliel'ho detto anche stasera. Con loro le gambe pesano meno".
Quanto conta essere in vetta almeno per ventiquattro ore?
"Conta poco, il campionato è appena iniziato e vediamo le soddisfazioni che ci possiamo togliere".
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