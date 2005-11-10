Como, Valle sfida Belghali: "Sarà un bel duello. Champions? Motivazione, non limite"
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Daniele Najjar
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Oggi alle 20:43Serie A
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27.10.2026 20:43Serie A
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Il difensore del Como, Alex Valle, Che Adams, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara che i suoi affronteranno in trasferta, contro il Torino di Abate. Di seguito le sue dichiarazioni: "Giocare ogni 3 giorni? Una motivazione, è bello giocare la Champions che abbiamo guadagnato lo scorso anno. Stiamo bene, abbiamo fiducia, siamo in tanti in tutti i ruoli, siamo una squadra molto completa".
Il Torino è in forma.
"Ne abbiamo parlato, è uno dei migliori inizi di stagione della sua storia recente e sono in ottima forma, ma lo siamo anche noi".
Di fronte Belghali che è in grande forma: pronto?
"Ho visto qualcosa, sarà un bel duello, proverò come sempre ad essere intenso e fare bene".
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