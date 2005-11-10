Como-Venezia, ospite a sorpresa: al Sinigaglia spunta Alessio Cerci

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Como-Venezia, ospite a sorpresa: al Sinigaglia spunta Alessio CerciTMW
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Yvonne Alessandro
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Oggi alle 12:31Serie A
autore Yvonne Alessandro
01.11.2026 12:31Serie A
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Sorpresa d'eccezione al Sinigaglia oggi. Per il lunch match tra Como e Venezia oggi, valido la decima giornata di Serie A sulle tribune è stato intravisto Alessio Cerci, ex esterno d'attacco di Torino, Milan, Roma e Atalanta tra le altre, reduce dal ritiro dal calcio giocato nel 2023.
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