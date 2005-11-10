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Juan Jesus aggancia Douvikas, rigore per il Como: Da Cunha glaciale, 1-0 al Venezia

Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
Oggi alle 13:17Serie A
01.11.2026 13:17Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Como sblocca il lunch match contro il Venezia prima del termine del primo tempo al Sinigaglia. L'aggancio di Juan Jesus irregolare su Douvikas assegna il calcio di rigore ai lariani, dal dischetto Lucas Da Cunha spiazza Filip Stankovic e trova l'1-0 al 43'.

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