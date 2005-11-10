Inter, Chivu e il derby diventato un tabù: tre sconfitte su tre. Solo Leonardo e Giacomini come lui

Il derby contro il Milan continua a essere un ostacolo insormontabile per Cristian Chivu. Il successo per 3-1 dei rossoneri ha infatti consegnato al tecnico dell'Inter la terza sconfitta in altrettante stracittadine disputate, facendo emergere una statistica decisamente poco incoraggiante. Secondo quanto riportato da Opta, l'allenatore rumeno è diventato soltanto il terzo tecnico a perdere i primi tre derby tra Milan e Inter, considerando tutte le competizioni. Un primato negativo che conferma le difficoltà dei nerazzurri negli scontri diretti con i rivali cittadini.

Chivu eguaglia Leonardo e Giacomini: i precedenti

Per ritrovare un bilancio simile bisogna tornare indietro di diversi anni. Il primo allenatore a incassare tre sconfitte nei suoi primi tre derby fu Massimo Giacomini, che tra il 1979 e il 1980 collezionò tre ko consecutivi sulla panchina del Milan. Lo stesso destino è poi toccato a Leonardo, che tra il 2009 e il 2011 perse due stracittadine alla guida dei rossoneri e una da allenatore dell'Inter.