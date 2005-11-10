Tocco Milla, dubbi e polemiche del Venezia: Como di rigore con Da Cunha, è 1-0 al 45'

Finisce 1-0 il primo tempo per il Como ai danni del Venezia: la decide Da Cunha su calcio di rigore al 43'.

Tanta fatica in avvio

Arrivati da una partita coriacea e sfibrante per energie mentali e fisiche richieste per rimontare l’1-0 di Torino, il Como ha ospitato il lunch match domenicale contro il Venezia con una formazione ritoccata da quattro cambi (Butez, Ricci, Kaiki, Baturina). Un avvio piuttosto contrito dei lariani, mentre gli uomini di Davide Nicola non hanno saputo avanzare oltre la metà campo avversaria, finché un episodio ha fatto scoppiare la panchina degli ospiti: il rigore tolto per fallo di mano di Luis Milla. Inizialmente l'arbitro Ferrieri Caputi ha assegnato il penalty per tocco irregolare nella lunetta biancoblù al 28’, ma su revisione al monitor con intervento del VAR è tornata sui suoi passi e negato il calcio dal dischetto.

Da Cunha dal dischetto

Destino vuole che proprio da un caso ribaltato dall'altra parte, il Como si è ricavato la chance dell'1-0: grande transizione dei padroni di casa al Sinigaglia con Nico Paz a far scattare Baturina a sinistra, traversone dentro per Douvikas e contatto irregolare di Juan Jesus alle spalle per fermarlo. Da Cunha dagli undici metri non sbaglia e firma l'1-0 al 43'. In attesa della ripresa, Fabregas e i suoi ragazzi sono momentaneamente in vantaggio in una partita piuttosto intricata contro un Venezia polemico per l'episodio di Milla.