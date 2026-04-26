TMW Genoa, oggi la sfida al Como di Fabregas: "Ferraris" tutto esaurito. Il dato sugli spettatori

Pubblico delle grandi occasioni questo pomeriggio al "Ferraris". Alle 15 il Genoa scenderà in campo contro il Como di Cesc Fabregas per provare a dare continuità ai due successi consecutivi contro Sassuolo e Pisa. La salvezza ormai è in tasca con i rossoblù che hanno il compito di chiudere bene la stagione provando a togliersi qualche altra soddisfazione. E la prima occasione si presenta oggi contro i lariani, formazione costruita con ambizione e che occupa la zona alta della classifica.

"Ferraris" esaurito

E a caricare la squadra in campo ci penseranno ancora una volta i tifosi che riempiranno i gradoni dello stadio di Marassi come spesso accade da diverso tempo a questa parte. Oggi saranno infatti complessivamente 31101 i presenti con il "Ferraris" che sarà tutto esaurito in ogni ordine di posto. La base di partenza è già ottima di per sé con 28101 abbonati mentre da Como arriveranno poi 871 sostenitori.

Dubbi di formazione

Il tecnico De Rossi dovrà sciogliere alcuni dubbi di formazione. Rientreranno dalle squalifica intanto Malinovskyi, Frendrup ed Ellertsson ma non saranno a disposizione né Ekuban né Baldanzi, entrambi non convocati per problemi fisici. Fra poco sapremo quali saranno le scelte del tecnico in un match che sarà molto caldo sugli spalti.