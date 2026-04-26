Atalanta, Palladino: "Ho un altro anno di contratto. Non m'importa dei soldi, scelgo le persone"

Mister Raffaele Palladino, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari, è stato interpellato anche sul suo futuro. Queste le dichiarazioni del tecnico dell'Atalanta: "Io sono arrivato qui con grande entusiasmo e impegno per dare tutto all'Atalanta. Ho ancora un altro anno di contratto: non m'importa dei soldi, ma scelgo le persone. Qui mi trovo bene, ma ne parleremo a fine stagione".

Cosa ne pensa del percorso dell'Atalanta?

"Eravamo tredicesimi dove la situazione era difficile. In Champions abbiamo fatto un buon percorso, in Coppa Italia meritavamo la finale per quello che avevamo prodotto. Ora siamo in una buona posizione in campionato, però noi vogliamo di più. Siamo distanti, ma bisogna crederci fino alla fine perché aspettiamo qualche passo falso davanti, ma dobbiamo prima guardare in casa nostra. Serve fare qualche punto in più".

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