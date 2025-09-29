Condò: "Milan, ciò che non uccide fortifica. Modric padreterno, fa la cosa giusta in ogni modo"

Il giornalista Paolo Condò ha elogiato il Milan, vittorioso 2-1 ieri contro il Napoli, sul Corriere della Sera: "I rossoneri vanno a riposare dopo le feroci fatiche con la celebre massima di Friedrich Nietzsche a risuonargli in testa: ciò che non uccide fortifica. La sciocchezza di Estupinan è la dose di veleno che rischia di rovinare un primo tempo perfetto, calcio freddo ed elegante come un jazz, facilitato ma certo non interamente spiegato dalla moria di difensori avversari.

L'inferiorità numerica obbliga invece il Milan a trasfigurarsi in un insieme gladiatorio [...] che riesce comunque a portare a casa, con i 3 punti, l'autostima aggiuntiva di averlo saputo fare in due modi. [...] Restano in testa i due grandi vecchi del match e i loro opposti destini. Luka Modric è un padreterno che fa la cosa giusta in ogni modo e in qualsiasi momento, la bussola che prima abbellisce il gioco di Allegri e poi lo governa in mezzo alla tempesta. Una meraviglia.

Sull'altro fronte Kevin De Bruyne continua a non incidere come si pensava, un po' per deficit atletici, un po' per l'assenza dei laser pass, la sua specialità ai tempi del City. Conte l'ha sostituito ancora, e stavolta Kevin l'ha presa meno bene di Manchester. Se è un segnale d'orgoglio, ben venga".