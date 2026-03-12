Conference League, i risultati al 45': segna solo l'AEK Atene, 3-0 in casa del Celje
TUTTO mercato WEB
Sono terminati i primi tempi delle gare di Conference League iniziate alle 21.00: vince solo l'AEK Atene, avanti 3-0 in casa del Celje e con un piede virtualmente ai quarti di finale. Reti bianche invece nelle altre tre partite
Celje vs AEK Atene 0-3
3' Varga, 33' Koita, 36' Gacinovic
Crystal Palace vs AEK Larnaca 0-0
Fiorentina vs Rakow 0-0
Sigma Olomouc vs Magonza 0-0
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Marco Conterio Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
Le più lette
2 Toni: "Mio figlio gioca al Sassuolo, con le regole di ora potrei portarlo via senza lasciare nulla"
4 Capello: "Se dovessimo fallire il terzo Mondiale andrebbero cambiate tutte le politiche giovanili"
Ora in radio
Primo piano
Rizzoli: "Giusto che il VAR possa intervenire sui secondi gialli". Il riferimento è al caso Bastoni-Kalulu
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Parma femminile, mister Valenti: “Dal primo messaggio ho scelto Parma. Col Genoa voglia di fare bene”