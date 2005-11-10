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Conferenza Alvini dopo Milan-Frosinone: a breve la diretta delle parole LIVELive TMW
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Antonello Gioia
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Oggi alle 20:16Serie A
autore Antonello Gioia
22.11.2026 20:16Serie A
Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Frosinone, valida per la 12esima giornata di Serie A.
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Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Frosinone, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A. Segui in diretta le dichiarazioni del tecnico dei ciociari con il live testuale su TMW.
Fonte: dall'inviato a San Siro, Antonello Gioia
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